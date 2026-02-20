Les regrets d’Andy Delort après son transfert avorté à l’OM

Ces derniers mois, Andy Delort a décidé de rejoindre Ajaccio pour aider son club formateur à se reconstruire après sa relégation administrative jusqu’en Régional 2. Désormais loin du football professionnel après des expériences infructueuses avec Umm Salal, le MC Alger ou un retour raté à Montpellier, le buteur de 34 ans peut désormais se livrer sur sa carrière.

Invité de l’émission Kampo, l’ancien international algérien est revenu sur son transfert avorté à l’OM en 2021 où il avait finalement rejoint Nice. Un crève-coeur comme l’explique le natif de Sète : «le jour où je pars de Montpellier à Nice, je devais signer à Marseille, c’était quasiment fait, et les supporters marseillais m’en ont voulu parce que j’ai signé à Nice… Moi je voulais y aller en courant à l’OM, pour moi c’était l’aboutissement, ça aurait été mon kiff d’aller à l’OM.»