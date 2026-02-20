Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Les regrets d’Andy Delort après son transfert avorté à l’OM

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Andy Delort sous le maillot de l'OGC Nice. @Maxppp

Ces derniers mois, Andy Delort a décidé de rejoindre Ajaccio pour aider son club formateur à se reconstruire après sa relégation administrative jusqu’en Régional 2. Désormais loin du football professionnel après des expériences infructueuses avec Umm Salal, le MC Alger ou un retour raté à Montpellier, le buteur de 34 ans peut désormais se livrer sur sa carrière.

La suite après cette publicité

Invité de l’émission Kampo, l’ancien international algérien est revenu sur son transfert avorté à l’OM en 2021 où il avait finalement rejoint Nice. Un crève-coeur comme l’explique le natif de Sète : «le jour où je pars de Montpellier à Nice, je devais signer à Marseille, c’était quasiment fait, et les supporters marseillais m’en ont voulu parce que j’ai signé à Nice… Moi je voulais y aller en courant à l’OM, pour moi c’était l’aboutissement, ça aurait été mon kiff d’aller à l’OM.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Andy Delort

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Andy Delort Andy Delort
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier