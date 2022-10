Coupe d'Allemagne : Leipzig et Hoffenheim sans pitié, Mönchengladbach surpris à Darmstadt, Francfort rassurant

Pas moins de huit rencontres avaient lieu ce mardi soir en Allemagne, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe d'Allemagne. Plusieurs grosses écuries de la Bundesliga se disputaient un précieux ticket pour les huitièmes et la plupart ayant validé leur qualification. Le RB Leipzig, sans Christopher Nkunku laissé au repos, n'a fait qu'une bouchée de Hambourg (4-0) avec des réalisations de Yussuf Poulsen (33e, 36e), du Français Mohamed Simakan (69e) et de Benjamin Henrichs (81e). Dans les autres rencontres du début de soirée, Randal Kolo Muani a offert un précieux succès (0-2) à Francfort contre Stuttgarter Kickers, pensionnaire de cinquième division, en inscrivant un but (11e). Mayence a disposé facilement (0-3) du modeste club de troisième division Lübeck. Nuremberg a assuré le minimum (0-1) face à Waldhof Mannheim, également dans le troisième échelon du fussbal.

Dans les matchs du soir, Hoffenheim a été sans scrupule face à Schalke 04 (5-1) grâce notamment à un doublé de Munas Dabbur (5e, 43e). Wolfsburg a bataillé pour empocher sa qualification contre Eintracht Brunswick (1-2) et peut remercier Jakub Kaminski, auteur du but de la victoire (65e). La plus grande surprise nous vient de Darmstadt qui a sorti le Borussia Mönchengladbach (2-1). Enfin, Bochum a dû patienter jusqu'à la 85e minute pour que le milieu français Anthony Losilla délivre son équipe.

Les résultats des 16es de finale de la Coupe d'Allemagne