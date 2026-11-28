Al-Nassr a parfaitement réagi après sa lourde défaite face à Al-Ahli (3-0) lors de la journée précédente en s’imposant sur la plus petite des marges contre Al-Hazem (1-0) en Saudi Pro League. Malgré un poteau trouvé par Cristiano Ronaldo dès la 21e minute, le quintuple Ballon d’Or est resté muet aujourd’hui, et c’est finalement Samuel Costa qui a délivré les siens à la 26e minute en inscrivant l’unique but de la rencontre.

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Grâce à ce succès précieux, Al-Nassr renoue avec la victoire et s’installe à la deuxième place du classement, à égalité de points avec Al-Qadsiah. Une opération comptable idéale qui n’aura toutefois pas permis de mettre en lumière ses deux attaquants stars, Cristiano Ronaldo et João Félix, pourtant auteur d’une retournée acrobatique extraordinaire récemment en Ligue des Champions asiatique.