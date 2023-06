Le Maroc affrontera la Côte d’Ivoire en octobre

La CAN 2024 est l’un des grands rendez-vous footballistiques de la saison à venir. Plusieurs nations seront attendus au tournant comme l’Algérie qui doit redorer son blason après son élimination par la petite porte lors de la dernière CAN au Cameroun ou encore le Sénégal, auréolé il y a un an et demi. Mais l’équipe la plus attendue au tournant est assurément le Maroc.

Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar, les Lions de l’Atlas devront confirmer leur statut de favori. Pour se préparer au mieux en vue de cette échéance, les ouailles de Walid Regragui affronteront le pays hôte, la Côte d’Ivoire, lors d’une rencontre amicale le 14 octobre prochain d’après des informations d’Actu Foot Afrique. Une rencontre de choix pour jauger le potentiel des deux équipes à deux mois de la compétition.

