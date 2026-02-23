Menu Rechercher
Barça : la déclaration d’amour de João Cancelo à ses coéquipiers

Par Tom Courel
Barcelone 3-0 Levante

João Cancelo retrouve enfin le sourire en Catalogne. Dimanche après-midi, face à Levante, le FC Barcelone a réalisé l’essentiel durant cette 25e journée de Liga (3-0), avec une victoire nette et une première place au classement retrouvée, devançant ainsi le Real Madrid (2e). Après la rencontre, le latéral gauche portugais, passeur décisif sur le second but des Catalans, a d’ailleurs envoyé un joli message à ses partenaires.

« C’est le meilleur vestiaire que j’aie jamais eu de toute ma carrière. C’était déjà comme ça en 2023. C’est aussi en partie pour cela que je suis revenu », a-t-il notifié, après son passage en Arabie saoudite du côté d’Al-Hilal. Peu aligné par Hansi Flick cette saison en Liga (seulement deux titularisations), l’ancien joueur de Manchester City a de nouveau démontré sur sa pelouse que son apport offensif était important au sein du onze de l’Allemand. Capable de revenir défendre rapidement tel un piston virevoltant, le joueur de 31 ans ne semble donc pas avoir perdu son efficacité.

