La FIFPRO monte au créneau pour défendre Jamal Musiala. Dans un communiqué publié ce samedi, le syndicat mondial des joueurs s’est dit « profondément préoccupé » par les déclarations publiques répétées de plusieurs dirigeants du Bayern Munich au sujet du contrat de l’international allemand, actuellement en convalescence après sa grave blessure. La FIFPRO dénonce une « stratégie concertée » visant à mettre la pression sur le joueur et ses représentants avant d’éventuelles négociations. Elle rappelle également que les clubs ont «un devoir de protection» envers leurs joueurs, particulièrement durant une période de rétablissement, et que les éventuelles préoccupations contractuelles doivent être abordées en privé.

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Cette prise de position intervient après plusieurs sorties médiatiques de dirigeants bavarois sur la situation de Musiala. Le président d’honneur Uli Hoeness, le directeur général Jan-Christian Dreesen et l’ancien directeur général Oliver Kahn ont successivement évoqué publiquement son contrat et les interrogations entourant son avenir. Le milieu offensif de 23 ans est lié au Bayern jusqu’en juin 2030, après avoir prolongé son bail en février 2025. Pour la FIFPRO, une blessure ou une baisse de forme ne sauraient justifier une remise en cause des engagements contractuels. Le syndicat apporte ainsi son soutien au joueur et appelle le Bayern à respecter les termes de son contrat.

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Le communiqué intégral

«La FIFPRO est profondément préoccupée par les déclarations publiques répétées de la direction du FC Bayern Munich remettant en question le contrat de Jamal Musiala à son retour de blessure. Le président d’honneur, le directeur général et l’ancien directeur général du Bayern ont tous, coup sur coup, publiquement remis en question le contrat de Musiala. Selon la FIFPRO, il s’agit d’une stratégie concertée visant à faire pression sur Musiala et ses représentants avant toute négociation. Un club du calibre du Bayern devrait faire preuve de plus de discernement. Le Bayern a un devoir de protection envers Musiala. Dans le football professionnel, l’incertitude quant à l’avenir d’un joueur peut peser lourdement sur sa santé mentale, surtout pendant sa convalescence. Le fait de faire de la santé et de l’avenir de Musiala un sujet de débat public ne fait qu’accroître cette pression. Toute préoccupation concernant son contrat devrait être abordée en privé avec lui et ses représentants. Les contrats sont faits pour être respectés. Une blessure ou une baisse de forme ne donnent pas à un club le droit de revenir sur les termes d’un contrat, de même qu’une série de performances exceptionnelles ne donne pas automatiquement à un joueur droit à une augmentation de salaire. Les clubs, les ligues et les syndicats de joueurs ont convenu au niveau de la FIFA que la stabilité contractuelle est un principe fondamental du football. Elle protège autant les clubs que les joueurs. La FIFPRO soutient Jamal Musiala et tous les joueurs qui honorent leurs engagements. Nous attendons de leurs employeurs qu’ils en fassent autant.»