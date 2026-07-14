Coupe du Monde 2026 : M6 défend Samuel Umtiti

Depuis le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la chaîne M6 enregistre de très gros scores d’audience et des revenus publicitaires XXL. Cependant, tout n’est pas parfait pour l’un des deux diffuseurs du tournoi en France puisque l’un de ses consultants est durement critiqué. Taclé sur les réseaux sociaux pour ses commentaires jugés trop plats, Samuel Umtiti a pu compter sur le soutien du président de M6, David Larramendy.

La suite après cette publicité

«Je trouve Samuel formidable comme partenaire de Julien Brun ! En troisième homme pour les matches des Bleus, aux côtés de Xavier Domergue et Benoît Cheyrou, il n’est pas là pour commenter à la place de Benoît et sait intervenir à bon escient pour apporter son expérience de Champion du monde 2018. Les critiques sont totalement infondées ! Il fait son boulot et il le fait très bien, nous en sommes très heureux», a-t-il confié dans les colonnes de L’Équipe.