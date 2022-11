CdM : James Maddison incertain pour le premier match de l'Angleterre

Convoqué par Gareth Southgate pour disputer le Mondial au Qatar avec l'Angleterre, James Maddison (25 ans) pourrait néanmoins manquer le premier match. Le numéro de 10 de Leicester souffre encore du genou et est donc incertain pour le premier match des Three Lions contre l'Iran lundi prochain.

La suite après cette publicité

Le natif de Coventry a raté les deux derniers entraînements collectifs à Doha comme l'explique The Times. L'homme ayant marqué sept buts pour quatre offrandes en 14 matches toutes compétitions confondues continue de travailler avec le staff anglais pour revenir le plus rapidement possible.