France-Croatie : les compositions officielles

Pour son dernier match de la saison, l’équipe de France reçoit la Croatie ce lundi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Nations (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45). Les Bleus sont actuellement derniers de la poule 1 avec deux points et doivent à tout prix l’emporter afin d’espérer accéder au Final Four. Les Français sont à six longueurs du Danemark et à deux de l’Autriche et de leur adversaire du soir. Didier Deschamps a une nouvelle fois remanié son onze pour cette rencontre.

Comme au match aller, Maignan prend la place de Lloris dans les cages, derrière une défense à quatre composée de Koundé, Konaté, Kimpembé et Digne. Guendouzi, Kamara forment le double pivot, avec Nkunku et Rabiot dans les couloirs, tandis que Benzema et Mbappé sont associés en attaque. Du côté de la Croatie, Zlatko Dalic a également fait des changements. Stanisic, Sutalo, Erlic et Juranovic sont en défense, devant Ivusic. Kovacic, Brozovic et Modric débutent au milieu de terrain, avec Pasalic et Brekalo dans les couloirs, en soutien de Budimir devant.

Les compositions officielles

France : Maignan - Koundé, Konaté, Kimpembe, Digne - Kamara, Guendouzi, Rabiot, Nkunku - Benzema, Mbappé

Croatie : Ivusic - Stanisic, Sutalo, Erlic, Juranovic - Kovacic, Brozovic, Modric - Pasalic, Budimir, Brekalo