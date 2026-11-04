Les dix nommés pour le Ballon d’Or africain avec quelques surprises !

Après avoir dévoilé les nommés dans les catégories du meilleur jeune joueur, du meilleur entraîneur et du meilleur gardien, la Confédération africaine de football a révélé la liste tant attendue des dix prétendants au Ballon d’Or africain 2026. Une sélection particulièrement relevée, avec plusieurs stars du football continental, mais également quelques surprises. Parmi les grands favoris figure évidemment Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain sort d’une nouvelle saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, ponctuée par un nouveau sacre en Ligue des Champions. Une régularité au plus haut niveau qui en fait naturellement l’un des principaux candidats à sa propre succession. Mais la concurrence s’annonce féroce.

La suite après cette publicité

Dans cette liste, on retrouve ainsi le cas de Brahim Díaz, qui a marqué les esprits lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en terminant aussi meilleur buteur de la compétition. Autre Marocain nommé, Ismaël Saibari, auteur d’une Coupe du Monde 2026 remarquable avec les Lions de l’Atlas. Le milieu offensif, désigné meilleur joueur d’Eredivisie après ses performances aux Pays-Bas, a franchi un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant le Bayern Munich cet été. Trois Marocains figurent donc dans cette liste.

Un trophée indécis

Le Sénégal sera également particulièrement bien représenté avec trois candidats. Ismaïla Sarr a de solides arguments à faire valoir après une saison réussie avec Crystal Palace, marquée par un sacre en Ligue Europa Conférence. L’ailier sénégalais a inscrit 9 buts en Premier League et 9 autres en compétition européenne lors de l’exercice 2025-2026, avant de briller au Mondial avec quatre réalisations. Son compatriote Pape Gueye, auteur d’une belle saison à Villarreal et de prestations remarquées avec les Lions de la Teranga, figure dans cette liste. Tout comme l’inévitable Sadio Mané, toujours performant sous les couleurs d’Al-Nassr et précieux avec la sélection sénégalaise. À 34 ans, l’ancien attaquant de Liverpool reste donc dans la course pour une nouvelle distinction individuelle.

La suite après cette publicité

Enfin, cette liste réserve quelques surprises avec des profils moins attendus. L’Ivoirien Amad Diallo, qui évolue à Manchester United, a été retenu malgré les difficultés collectives des Red Devils. On retrouve également le Congolais Yoane Wissa, à Newcastle, ainsi que le Ghanéen Antoine Semenyo, auteur d’une saison particulièrement prolifique avec Bournemouth avant son transfert à City. L’attaquant a notamment terminé l’exercice 2025-2026 avec 17 buts en Premier League, confirmant son changement de dimension. Enfin, le Sud-Africain Teboho Mokoena complète cette liste de dix prétendants.

Qui va remporter le Ballon d'Or africain 2026 ? Achraf Hakimi (PSG / Maroc) Pape Gueye (Villarreal / Sénégal) Brahim Díaz (Real Madrid / Maroc) Ismaël Saibari (Bayern Munich / Maroc) Yoane Wissa (Newcastle / RD Congo) Ismaïla Sarr (Crystal Palace / Sénégal) Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

La liste des 10 nommés