Le FC Barcelone n’a pas tardé à prendre les devants face au Deportivo La Corogne. Dès la 2e minute de jeu, Lamine Yamal a ouvert le score au Riazor sur une action collective avec Pedri et Dani Olmo. Après avoir été lancé sur le côté droit par son coéquipier, le jeune international espagnol a pénétré dans la surface avant de centrer à ras de terre vers Olmo, présent au premier poteau.

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Mais le milieu offensif a intelligemment laissé passer le ballon entre ses jambes, prenant complètement à contre-pied le gardien adverse. Une feinte qui a finalement profité à Yamal, dont le ballon a terminé sa course au fond des filets. Un but quelque peu involontaire pour le numéro 10 blaugrana, mais qui permet au Barça de lancer idéalement sa rencontre et de confirmer son efficacité offensive.