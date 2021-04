Le FC Barcelone garde un oeil sur Dani Olmo

La suite après cette publicité

Formé à la Masia, Dani Olmo a explosé et s’est épanoui loin de son Espagne natale. D’abord au Dynamo Zagreb où il a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens, avant que Leipzig ne récupère la bonne affaire et en fasse un joueur confirmé. Loin des yeux, mais toujours près du coeur. Le FC Barcelone n’oublie pas le milieu de terrain offensif et garde toujours un oeil sur lui.

Selon Sport, la direction du club catalan continue d’être en contact avec l’entourage de Dani Olmo, et le retour de Joan Laporta pourrait bien accélérer les choses. Le nouveau président du club culé apprécie particulièrement le jeune garçon de 22 ans et en ces temps de difficultés économiques, un come-back de l’international espagnol (11 sélections) serait plus abordable qu’une arrivée d’Erling Haaland par exemple.