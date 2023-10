OM-OL : des saluts nazis et des cris de singes dans le parcage lyonnais

Alors que la rencontre a été reportée en raison du bus caillassé et de la blessure de Fabio Grosso, d’autres épisodes sont venus troubler l’avant-match. Selon plusieurs supporters présents au stade Vélodrome ce dimanche soir, des fans lyonnais dans le parcage visiteur ont entonné des chants racistes avec saluts nazis et cris de singes. Des vidéos et des photos circulent sur le réseau social X (anciennement Twitter) et l’insider Marwan Belkacem a même recueilli certains témoignages.

Certains internautes n’ont pas hésité à interpeller la Ligue de football professionnel (LFP) sur les réseaux sociaux, afin que les institutions puissent ouvrir une enquête pour les débordements et autres infractions du parcage lyonnais au moment de la longue attente dans les travées du Vélodrome. En tout cas, l’OM et l’OL ont déjà réagi sur leur site respectif après cette nouvelle triste soirée pour le football français. Cette rencontre n’a pas fini de faire couler de l’encre.