L’Argentine veut prolonger Lionel Scaloni

La Fédération argentine (AFA) veut sécuriser l’avenir de Lionel Scaloni. Alors que le contrat du sélectionneur arrive à échéance en décembre, l’instance lui a officiellement transmis une proposition pour deux années supplémentaires, jusqu’à la Copa América 2028, assortie d’une option permettant de poursuivre jusqu’à la Coupe du monde 2030. Selon Tyc Sport, Scaloni n’a pas encore donné de réponse définitive, mais l’AFA se montre optimiste puisque les représentants du technicien ont entamé les négociations. Une volonté forte de conserver l’homme qui dirige l’Albiceleste depuis 2018 et qui avait récemment laissé planer le doute sur la suite de son aventure.

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Le bilan de Scaloni explique la volonté de la Fédération de poursuivre avec lui. Le sélectionneur a notamment conduit l’Argentine au titre mondial en 2022 et à deux sacres en Copa América, avant d’atteindre la finale de l’édition 2026. En attendant sa décision, Scaloni doit désormais préparer trois rencontres amicales, face à la Bolivie le 30 septembre, au Burkina Faso trois jours plus tard puis au Bénin le 6 octobre à Buenos Aires.