France - Irlande du Nord : les compositions probables

Ce soir à 21 heures sur TF1, Didier Deschamps va diriger son dernier match sur le sol français en tant que sélectionneur de l’équipe de France. On imagine que l’émotion sera au rendez-vous pour le technicien tricolore, qui a quitté hier Clairefontaine sous les applaudissements du personnel et des joueurs et joueuses présents. Ce lundi à Lille, DD aura sans doute un pincement au cœur. Mais l’essentiel sera ailleurs pour le sélectionneur national, qui veut préparer au mieux la Coupe du Monde 2026. D’autant que les Bleus ont perdu jeudi dernier en amical face à la Côte d’Ivoire (2-1).

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Pour rectifier le tir et repartir du bon pied, il misera sur un 4-2-3-1 ce soir en amical face à l’Irlande du Nord, qui n’est pas qualifiée pour le Mondial. Sans surprise, DD devrait titulariser Mike Maignan dans les cages. Devant lui, on retrouvera le quatuor défensif composé, de gauche à droite, de Theo Hernandez, Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé. Absent face aux Éléphants en raison d’un souci persistant au dos, Saliba retrouve le onze de départ ce soir. Solide cette saison avec Arsenal, il aura son mot à dire, d’autant qu’Ibrahima Konaté n’a pas été à son avantage face aux Ivoiriens.

Un onze français solide sur le papier

Dans l’entrejeu, Deschamps devrait opter pour le duo Aurélien Tchouameni-Adrien Rabiot. Vainqueurs d’une deuxième Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Désiré Doué, à gauche, et Ousmane Dembélé, à droite, retrouveront le onze de départ après avoir été laissés au repos jeudi. Michael Olise enchaînera, lui, avec une nouvelle titularisation. Le joueur du Bayern Munich évoluera derrière Kylian Mbappé, aligné à la pointe de l’attaque. Muet face à la Côte d’Ivoire, le capitaine de l’équipe de France, qui n’avait joué qu’une mi-temps, aura à cœur de retrouver le chemin des filets avant de filer à Boston avec les Tricolores.

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Dans le camp d’en face, l’Irlande du Nord va verrouiller derrière afin de contrôler les assauts français. Ainsi, les visiteurs vont évoluer en 5-4-1. Devant Pierce Charles qui évoluera dans les buts, on retrouvera, de gauche à droite, Devenny, Brown, McConville, Hume et Smyth. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, Price, Shea Charles, Galbraith et Morrison devraient débuter. Enfin, Donley sera à la pointe de l’attaque. Les Bleus espèrent finir en beauté pour leur dernier tour de piste dans l’Hexagone avant la Coupe du Monde 2026. Dans 8 jours, ils affronteront le Sénégal lors de la première journée dans le groupe I.