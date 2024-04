Chelsea, Bayern Munich : la longue et inquiétante chute de Thomas Tuchel

Ce n’est un secret pour personne, Thomas Tuchel quittera le Bayern Munich cet été. La direction bavaroise et le club allemand avaient officialisé la nouvelle il y a quelques semaines. Si cela a semblé logique pour les deux camps, c’est surtout car l’aventure du technicien allemand ressemble clairement à un fiasco. Peut-être encore pire que sa fin d’aventure au PSG et celle à Chelsea. Car depuis plusieurs années maintenant, Thomas Tuchel semble perdre complètement pied et n’arrive plus du tout à mettre en place ses idées. Réputé comme un coach clivant, au fort caractère, il avait aussi la particularité d’être un coach qui termine toujours très mal ses aventures en club. Cela a été le cas au PSG, puis à Chelsea. Chez les Blues, malgré sa victoire en Ligue des Champions quelques mois à peine après son arrivée (et sa Supercoupe de l’UEFA + Mondial des Clubs), il n’a jamais su faire l’unanimité auprès des supporters. Et ses derniers mois sont clairement venus ternir son image.

Mais comme au PSG avec Leonardo, son histoire en Angleterre a été marquée par plusieurs conflits avec sa direction et avec des joueurs. Une méthode de management assumée de sa part, mais qui ne permet pas de construire des choses solides sur le long terme. Et lorsqu’il ne parvient pas à convaincre son équipe dans le jeu, il finit par perdre, presque de manière logique, son vestiaire, sans pouvoir rectifier le tir. De quoi raccourcir considérablement ses aventures en club et ne pas les terminer en bons termes. Il y a moins d’un an, le Bayern Munich pensait flairer le bon coup. Alors que Julian Nagelsmann n’arrivait pas à convaincre, la direction bavaroise avait pris la décision de le mettre sur le côté avant même que le navire ne coule et alors que son équipe était encore en course pour le triplé (Bundesliga, C1 et Coupe d’Allemagne). Un pari complètement manqué puisqu’une semaine plus tard, Thomas Tuchel avait été éliminé en Coupe d’Allemagne par Fribourg et de la Ligue des Champions par Manchester City.

Une cote qui descend doucement

En championnat, il n’avait pas réussi non plus à relancer son équipe et avait enchaîné les contre-performances jusqu’à la fin, permettant à la concurrence de reprendre la tête de Bundesliga. Il a fallu que le rival historique, le Borussia Dortmund, se manque complètement lors de l’ultime journée pour obtenir le premier titre. Mais preuve que sa fin de saison n’avait pas été du tout apprécié par le club, au lendemain du sacre, la direction décidait de faire le ménage en virant Oliver Kahn (directeur général) et Hasan Salihamidžić (directeur sportif). Thomas Tuchel était conservé malgré tout. Et l’été dernier, le Bayern Munich avait décidé de lui faire confiance pour espérer un renouveau. À la baguette lors du mercato, il avait insisté pour récupérer Harry Kane cet été et Eric Dier en janvier. Il en avait profité aussi pour pousser vers la sortie des joueurs comme Sadio Mané, Gravenberch ou encore Benjamin Pavard. Des choix forts qui devaient s’illustrer sur le terrain pour Thomas Tuchel. Ce qui est très loin d’être le cas.

Malgré un effectif XXL, le Bayern Munich enchaîne les matches sans saveur, sans sa domination habituelle. Les Bavarois n’ont jamais semblé aussi prenables que cette saison. Éliminée par une D3 en Coupe d’Allemagne, la formation allemande a aussi dit adieu au titre en Bundesliga. Avec la défaite face à la petite équipe de Heidenheim, le Bayer Munich est largué par le Bayer Leverkusen qui n’a besoin que d’une petite victoire (en 6 matches) pour valider son titre. Thomas Tuchel a réussi l’exploit de perdre le titre qui n’a plus échappé au club depuis plus de 12 ans maintenant. Pour ne rien arranger, le week-end dernier, le Bayern Munich avait aussi perdu un Klassiker (face à Dortmund) pour la première fois depuis 10 ans. Une véritable catastrophe qui a même remis l’avenir de Thomas Tuchel sur la table alors que sa saison a encore été marquée par des clashs avec plusieurs joueurs de l’effectif. Si son départ est déjà bouclé, la direction réfléchit maintenant à le virer plus tôt que prévu pour ne pas gâcher la possibilité d’un bon parcours en C1. Quoi qu’il en soit, la nouvelle aventure de Tuchel est dans la continuité de ce qu’il avait proposé à la fin du côté de Chelsea. Et cela pourrait faire nettement diminuer sa cote auprès des grosses écuries européennes…