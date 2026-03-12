Le parcage absurde des supporters strasbourgeois à Rijeka

En Croatie, les ambiances peuvent vite devenir brûlantes, et Strasbourg va certainement le découvrir ce jeudi soir. Pour les 400 supporters strasbourgeois attendus dans le Stadion Rujevica, l’expérience promet d’être intense lors du huitième de finale aller de la Ligue Europa face à Rijeka. Par ailleurs, une situation un peu perturbante a attiré l’attention à l’intérieur du stade. Le parcage visiteurs est entouré de grilles. Comme si les fans étaient emprisonnés dans une cage, et ce, pendant plus d’une heure et demie. Interrogé par RMC Sport, Jason, habitué des déplacements et présent sur place, a d’ailleurs déclaré que celui-ci semblait étrange, soulignant que cela reste une belle expérience à vivre.

« Je savais que c’était soit la Fiorentina, soit Rijeka au tirage au sort, et j’aime bien m’intéresser aux parcages, voir ce qui nous attend. Et je me suis dit whaaa qu’est-ce que c’est cette prison ?! J’ai mis un tweet "je n’ai pas posé des congés pour être emprisonné". On dirait qu’on est au départ d’une course de chevaux. En tout cas, c’est un parcage atypique dans un stade atypique ». Si cette "cage" est bien présente dans l’antre, c’est parce que les déplacements explosifs des supporters du Dinamo Zagreb et du Hajduk Split, réputés pour leurs fumigènes et projectiles, se terminent généralement dans des ambiances très chaudes. Le coup d’envoi, prévu à 18h45, semble d’ores et déjà très attendu par l’ensemble des Alsaciens. Désormais, leur seul espoir est que les grilles soient ouvertes pour mieux profiter du match, et cela semble légitime.