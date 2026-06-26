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Coupe du Monde

CdM 2026 : record historique d’affluence durant le tournoi

Par Tom Courel
1 min.
Supporters français des Bleus @Maxppp

Alors que la Coupe du Monde 2026 se poursuit en Amérique du Nord, les chiffres impressionnent toujours autant. En effet, les prix des billets avaient secoué les têtes des supporters avant le lancement de la compétition et désormais, c’est bien le nombre de fans présents durant le tournoi qui attire l’œil. Comme l’indique FOX, l’engouement est dingue dans les trois pays organisateurs (États-Unis - Mexique - Canada).

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Plus de 3,6 millions de spectateurs sont présents dans les enceintes américaines en cumulant les différentes rencontres. Ce Mondial bat déjà tous les records de l’histoire de la compétition et devient donc la plus suivie. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a dû faire face à de nombreux ennuis, notamment avec la sélection iranienne, mais la popularité de l’évènement amène finalement des recettes conséquentes !

Pub. le - MAJ le
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