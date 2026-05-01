PSG, Luis Enrique : «si c’est une opinion de merde, tu n’as pas à la respecter»

Demain, le Paris Saint-Germain reçoit Lorient dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Un match moins sexy que la demi-finale aller de Ligue des Champions disputée face au Bayern Munich (5-4). Pourtant, les hommes de Luis Enrique ne pourront pas faire l’impasse sur ce rendez-vous, à quatre jours du match retour à Munich. Paris fera sûrement tourner et possède six points d’avance sur Lens au classement, mais une victoire demain au Parc des Princes, permettrait aux Rouge-et-Bleu de se donner un gros avantage dans la course au titre.

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Cependant, il sera sans doute compliqué pour les Parisiens de ne pas avoir la tête à Munich dès demain. Présent en conférence de presse, Luis Enrique est apparu encore très marqué par le match légendaire de mardi dernier. « Si on regarde les autres matchs, ça a été le match le plus intense de la saison, non ? Au niveau de l’émotion, c’est différent, tu es plus fatigué par cette chose que tu ne peux pas contrôler. Mais quand les derniers matchs arrivent, c’est toujours habituel dans ce type d’énergie », a-t-il déclaré, avant de répondre à ceux qui n’ont pas aimé la rencontre.

Luis Enrique encore sous le choc

« C’est comme la vie, il y a des opinions partout. Ce n’est pas important de respecter toutes les opinions. Si c’est une opinion de merde, tu n’as pas à la respecter. Il y a des personnes qui aiment le football joué comme ça, c’est la majorité et j’en fais partie. Mais certaines personnes n’aiment pas ça. On a montré que la majeure partie des personnes qui aiment le foot ont profité du match. » Enchanté par la prestation de son équipe, le coach espagnol a toutefois été relancé sur le scénario du match. Alors que l’incertitude est aujourd’hui de mise avec un seul petit but d’avance pour les Franciliens, il convient de rappeler que les champions d’Europe en titre auraient pu s’offrir une manche retour bien plus tranquille quand ils menaient 5-2. Un fait de match qui pourrait avoir son importance, mais que ne veut pas retenir Luis Enrique.

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« Non, je ne peux pas être frustré, c’est un match de foot unique pour moi. Quand j’analyse, si je mets 3 heures d’habitude, là c’est 5 heures pour PSG-Bayern. Il y a eu des actions incroyables, offensivement et défensivement, du Bayern. Il n’y a pas eu de mauvais travail défensif, c’est ce qui fait que ce match était magnifique. Ç’a été un match spectaculaire des deux équipes. C’est ça qui rend ce match magnifique, les attaquants spécialement. Regarde comment ont défendu Kane et Dembélé, les deux numéros 9. Les deux joueurs ont tout donné. Tout. Incroyable. C’est un moment pour féliciter les deux équipes et profiter de ce match. Je pense que c’est l’équipe qui a le plus proposé contre nous, qui a le plus l’idée de jouer offensivement. C’est l’adversaire le plus fort que j’ai affronté durant mon passage au PSG, c’est pour ça que je suis très content. Ton collègue m’a demandé si j’étais agacé de passer de 5-2 à 5-4. Je suis content de gagner contre le Bayern. On y va pour gagner, si on perd ou fait match nul, ce ne sera pas injuste. » Vivement mercredi prochain.