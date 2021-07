OM : les premiers mots de Pau Lopez

La suite après cette publicité

Ce lundi, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de Pau Lopez. Le portier espagnol fait l'objet d'un prêt payant avec un option d'achat (12 M€). Le joueur a livré ses premières impressions sur son compte Twitter.

«C'est un honneur et une fierté de rejoindre l'OM et de défendre les couleurs de ce grand club. Merci beaucoup pour la confiance et l'accueil. Je suis sûr que nous allons vivre de grandes choses ensemble. ALEZ L'OM !» A lui de jouer !