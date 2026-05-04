La banderole lunaire des supporters de l’OL en hommage à une actrice X

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a battu le Stade Rennais au terme d’une rencontre de qualité (4-2). Les Gones ont ainsi consolidé leur troisième place et conservent de fortes chances de se qualifier en Ligue des Champions. En tribunes, les supporters rhodaniens ont célébré cette belle soirée, mais également la retraite d’une célébrité locale, l’actrice de films pour adulte Khalamite.

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La jeune femme de 27 ans a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle allait cesser ses activités et les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas manqué de le souligner avec une banderole dans le Virage Nord : «une retraite anticipée. Khalamité, une dernière avec l’inté ?» Ces derniers ont donc demandé à l’actrice de faire une dernière vidéo avec le virage intérieur. Reste à savoir comment cette proposition sera considérée par la Lyonnaise aux cheveux bleus.