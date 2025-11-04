PSG - Bayern : Luis Enrique a deux gros regrets !

Après la défaite de ses protégés face au Bayern Munich, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Face aux journalistes, le technicien espagnol a surtout regretté deux aspects : l’état de forme de ses troupes et les erreurs individuelles effectuées lors de ce choc. «Je ne me rappelle aucun match cette saison où on a joué avec toute l’équipe en forme. C’est une saison différente, il faut savoir gérer ça. Je ne me cherche aucune excuse, c’est notre responsabilité de faire mieux mais il faut accepter», a tout d’abord lancé l’ancien coach du Barça.

La suite après cette publicité

Et de poursuivre : «si tu fais des cadeaux à ce niveau, c’est but et c’est fini. Le match a changé car ils ont eu un joueur expulsé. À 11 contre 10 on a bien joué mais pour moi, c’est dommage de terminer avec ce résultat. Je m’attendais à un meilleur match de notre part mais quand tu récupères des joueurs blessés, ils ne sont pas à 100 %. C’est une chose que je dois savoir gérer beaucoup mieux avec mon expérience». Ce mardi soir, le PSG a, quoi qu’il en soit, eu droit à une bonne piqûre de rappel