Amicaux : Rennes battu par Sunderland, Nice et Lille accrochés

Rennes a terminé sa préparation par une défaite contre Sunderland (1-2). Après deux revers consécutifs, Franck Haise avait choisi d’aligner une équipe proche de son onze type à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Les Bretons ont ouvert le score à la 31e minute après une belle combinaison entre Merlin et Szymanski, fauché dans la surface par Daniel Ballard. Estéban Lepaul a transformé le penalty d’une frappe sous la barre, inscrivant son septième but de la préparation. Devant à la pause (1-0), Rennes a ensuite payé cher ses erreurs défensives : à la 61e, Rouault a manqué sa passe en retrait, permettant à Brobbey d’intercepter, de buter une première fois sur Samba puis de marquer dans le but vide après avoir résisté à Aït Boudlal (1-1). Huit minutes plus tard, un mauvais dégagement rennais sur coup franc est revenu sur Trai Hume, qui a eu le temps d’ajuster Samba dans le petit filet (1-2). Sunderland aurait même pu inscrire un troisième but sur un coup franc repoussé par la barre à la 87e. Rennes enchaîne donc une troisième défaite avant de se déplacer sur la pelouse du PSG dimanche prochain (20h45) pour la reprise de la Ligue 1.

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L’OGC Nice a achevé sa pré-saison sur un match nul contre Hull City (0-0). Face au promu en Premier League, le manque d’un véritable numéro 9 s’est fait ressentir offensivement. Nice boucle ainsi sa préparation avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Place désormais à la Ligue 1 avec la réception de Lorient samedi prochain (20h45), dans un stade à huis clos. Le LOSC a également arraché un nul contre Everton (1-1) pour conclure sa préparation. Les Dogues avaient pourtant montré un visage intéressant en première période avant de concéder un penalty transformé par Iliman Ndiaye à la 42e minute. Mais la principale inquiétude concerne Olivier Giroud : capitaine pour cette affiche, l’attaquant français est sorti dès la 22e minute après s’être blessé au genou gauche. Lille a poussé en fin de rencontre, avec une grosse occasion de Benjamin André à la 84e, avant d’être récompensé sur la toute dernière action du match. Dans la surface, Hákon Haraldsson a égalisé d’une reprise de volée rageuse à la 90e minute, permettant aux Dogues d’éviter la défaite (1-1). Lille termine ainsi sa préparation sur un nul avant son premier match de Ligue 1 dimanche prochain sur la pelouse d’Angers (15h).