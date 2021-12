Covid -19 : retour du huis clos en Bundesliga

Suite à la propagation du variant Omicron, les politiques allemands ont décidé de frapper fort. Comme le rapporte notamment Kicker, à partir du 28 décembre il n'y aura plus de spectateurs dans les stades de Bundesliga. «Les grands événements interrégionaux ne sont plus autorisés à avoir lieu avec un public, cela s'applique notamment aux matches de football» a déclaré le chancelier fédéral Olaf Scholz.

À partir du 7 janvier et un choc entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach, la Bundesliga fera son retour. De leur côté, les deuxièmes et troisièmes divisions reprendront le 14 février. Dans tous les cas, cela se fera sans les spectateurs.