L’ASSE annonce le décès de Kenzo Kies par noyade

Tragique nouvelle dans le monde du football. Kenzo Kies, ancien joueur de la réserve de l’En Avant Guingamp et passé par les centres de formation de l’AS Saint-Étienne et de l’OL, est décédé après s’être noyé dans le Rhône lundi soir, dans le secteur du parc de la Feyssine, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, après avoir été déclaré en mort cérébrale. Âgé de 21 ans, il se baignait avec deux amis lorsque le groupe s’est retrouvé en difficulté dans l’eau : si ces derniers ont pu être secourus, le jeune ailier n’a malheureusement pas survécu. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer les circonstances exactes du drame. L’AS Saint-Étienne a rapidement réagi pour lui rendre hommage, saluant la mémoire de son ancien joueur formé au club.

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La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques.



L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances… pic.twitter.com/JXqwLX65fS — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 24, 2026

« La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu’à ceux, coéquipiers comme éducateurs, qui ont partagé un morceau de son aventure stéphanoise. Kenzo, dans les couloirs de L’Étrat, personne ne t’oubliera jamais », a écrit l’ASSE sur X.