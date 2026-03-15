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Ligue des Champions

LdC : Clément Turpin va arbitrer Manchester City-Real Madrid

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Clément Turpin arbitre lors d'une rencontre @Maxppp
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C’est du grand classique désormais. Lors des deux dernières saisons de Ligue des Champions, Clément Turpin a arbitré à deux reprises une affiche entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions. Pour ne pas déroger à cette habitude, le Français sera encore au sifflet de l’affiche entre Skyblues et Merengues ce mardi (21h).

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Figure de l’arbitrage en France, l’arbitre de 43 ans est une pointure à l’échelle européenne où il a l’habitude d’officier lors de grandes rencontres continentales. Il était déjà au sifflet de la rencontre de phase régulière entre les deux équipes quand les Anglais s’étaient imposés 2-1 au Bernabeu. Lors des deux City-Real qu’il a arbitré, Turpin a accordé deux penalties aux Cityzens. Haaland avait converti les deux. Jamais deux sans trois ce mardi ?

Pub. le - MAJ le
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