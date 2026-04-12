Lorient : la grosse frustration de Bamo Meïté après la défaite à Lyon

Défait ce dimanche soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (2-0), le FC Lorient peut nourrir quelques regrets au regard de la physionomie de cette rencontre et des occasions lorientaises. Oui, mais voilà, les Merlus sont notamment tombés sur un Dominik Greif, impérial et élu homme du match par la rédaction FM. Au coup de sifflet final, Bamo Meïté a fait part de sa déception et n’a pas oublié de saluer la prestation du portier lyonnais…

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« Beaucoup de regrets forcément, on a eu des grosses occasions, notamment avec Bamba en première, mais on ne peut pas lui en vouloir, il nous sauve quasiment sur tous les matches, beaucoup de frustration, on a été costauds en première mi-temps et on passe à côté de notre entame de seconde période, on prend deux buts, c’est dommage parce qu’on a plutôt bien défendu et puis félicitations à leur gardien, car il en sort pas mal ». L’intéressé appréciera.