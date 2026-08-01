Mercato Newcastle : mais à quoi jouent les Magpies ?

L’été 2026 devait être celui du rebond. Après une saison largement en dessous des attentes, Newcastle avait l’occasion de reconstruire un effectif capable de retrouver les sommets de la Premier League. À la place, les Magpies semblent avoir choisi une direction difficilement lisible. Les dépenses s’envolent, les paris se multiplient, les cadres quittent le navire et, pour couronner le tout, Eddie Howe a décidé de quitter le club. Une accumulation d’événements qui donne aujourd’hui l’impression d’un projet en pleine perte de repères.

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Un mercato à plusieurs centaines de millions… pour des paris

Depuis le début du mercato estival, Newcastle n’a, en effet, pas hésité à sortir le chéquier. Le problème n’est pas tant le montant investi que le profil des joueurs recrutés. Le cas le plus significatif est sans doute celui de Bazoumana Touré. Arrivé pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros, l’ailier ivoirien possède un potentiel évident, mais n’a encore jamais confirmé au plus haut niveau européen. Dépenser une telle somme pour un joueur qui n’a disputé qu’une seule saison convaincante ressemble davantage à un pari qu’à une certitude.

Même constat avec Aladji Bamba, recruté à Monaco pour environ 40 millions d’euros. Le jeune milieu est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, mais il n’a encore jamais porté une équipe ambitieuse sur ses épaules. Dans un registre différent, Sean Steur, récupéré à l’Ajax contre 23,5M€, fait partie des grands espoirs néerlandais. Mais là encore, les Magpies investissent sur un joueur qui n’a quasiment aucune expérience au plus haut niveau. Une politique de recrutement tournée vers le futur plutôt que vers des joueurs immédiatement capables de faire franchir un cap à l’équipe.

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Le cas Jaouen, symbole d’une stratégie floue

Que dire également de la logique de recrutement pour le poste de gardien de but. Transféré chez les Toons pour 28,5 M€ cet été en provenance de Reims, le portier français de 20 ans, Ewen Jaouen, devra faire ses preuves pour gagner sa place de titulaire. Comme le révèle The Athletic, le club anglais aimerait aujourd’hui investir 30M€ pour Lukáš Horníček, international tchèque (1 sélection) qui évolue à Braga. D’après le média, Newcastle serait même sur le point de boucler l’opération. Alors oui, pris individuellement, chacun de ces recrutements peut se défendre, mais ensemble, ils interrogent, car c’est finalement plus de 130 millions d’euros dépensés depuis le début de la fenêtre estivale, mais sans réellement acheter de garanties sportives.

Pourtant, depuis le rachat du club par le fonds souverain saoudien, Newcastle affichait clairement son ambition de s’installer durablement parmi les géants anglais. Or, les derniers mouvements donnent un sentiment inverse. Au lieu d’aller chercher des joueurs déjà capables de performer immédiatement en Premier League ou en Ligue des Champions, la direction semble privilégier des profils très jeunes, prometteurs certes, mais encore largement à développer. Une stratégie qui peut fonctionner dans un projet patient… mais beaucoup moins lorsqu’un club sort d’une saison décevante et doit retrouver rapidement des résultats.

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Un projet en chute libre ?

Par ailleurs, ces recrutements auraient pu être plus facilement acceptés s’ils venaient compléter une ossature solide, mais là aussi le bât blesse puisque Newcastle a également vu partir plusieurs joueurs majeurs. Après les départs déjà actés de Sandro Tonali, Anthony Gordon, Bruno Guimarães est lui tout proche de rejoindre Arsenal. Et comme si ce mercato ne suffisait pas à alimenter les interrogations, Newcastle a aussi perdu l’homme qui incarnait le renouveau du club. Après près de cinq années à la tête des Magpies, Eddie Howe a, en effet, choisi de quitter son poste, expliquant qu’il était temps pour lui de passer à autre chose après une longue réflexion.

Un départ qui intervient au terme d’une saison très compliquée conclue à une décevante 12e place en Premier League. Dès lors, la véritable interrogation n’est pas tant le niveau des recrues, mais bien la cohérence globale du projet des Toons. Le club veut-il reconstruire immédiatement une équipe compétitive ? Les Magpies préfèrent-ils préparer les trois ou quatre prochaines saisons ? Ou simplement rajeunir massivement leur effectif pour générer de futures plus-values ? Pour l’instant, difficile d’identifier une ligne directrice claire…