Le Barça dément tout intérêt pour JJ Gabriel

Le FC Barcelone a tenu à couper court aux rumeurs concernant JJ Gabriel. Le jeune attaquant de 15 ans de Manchester United est annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens, mais Deco assure que le club catalan ne fait pas partie des prétendants. « Il n’y a rien à dire sur ce garçon », a déclaré le directeur sportif barcelonais en conférence de presse, reconnaissant qu’il était habituel de voir de jeunes talents associés au Barça. « Nous ne sommes pas intéressés par un joueur dans sa situation. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, ni de s’il est encore joueur de Manchester United. Nous ne sommes pas impliqués », a-t-il insisté, fermant clairement la porte à une éventuelle offensive catalane.

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Le démenti intervient alors que l’avenir de Gabriel suscite de nombreuses convoitises. Le joueur a fait savoir à Manchester United qu’il souhaitait quitter le club, où il évolue depuis l’âge de 11 ans, tandis que le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le PSG sont annoncés parmi les équipes intéressées. Sa situation s’est également tendue ces dernières semaines puisqu’il ne s’entraîne plus avec United depuis son triplé inscrit en Youth League le 10 septembre. Alors que son contrat arrive à son terme à la fin de la saison, le dossier pourrait évoluer après ses 16 ans, qu’il fêtera le 6 octobre. Pour le Barça, Deco préfère néanmoins rester à l’écart : « parler de jeunes joueurs adolescents, ce n’est pas notre affaire. »