Le Havre fonce sur Demba Ba

Pris de court par la démission de Mathieu Bodmer à l’issue de la dernière journée de Ligue 1, Le Havre a vite réagi pour se trouver un nouveau directeur sportif. Selon L’Équipe, les Normands ont fait de Demba Ba leur priorité.

La suite après cette publicité

Président délégué de Dunkerque, l’ancien attaquant de Chelsea fait partie, à l’instar de Bodmer, des jeunes dirigeants du football français dont la cote ne cesse de monter. Faiseur de miracles dans le Nord, Ba a noué contact avec le HAC. Aucun accord n’a été trouvé, mais les deux parties ont discuté d’une possible arrivée du patron du recrutement dunkerquois, Romain Decool, dans le deal. Pour rappel, Demba Ba a également été cité dans le viseur de Lorient.