Le RC Lens a ciblé le successeur de Mamadou Sangaré

Nous vous l’avons expliqué hier soir, le RC Lens a trouvé un accord à 48 M€ avec Brentford pour le transfert de Mamadou Sangaré. Une somme qui ferait du milieu malien la plus grosse vente des Lensois, devant les 40 millions d’euros déboursés par le RB Leipzig pour Loïs Openda en 2023. Sauf surenchère de Crystal Palace, autre club intéressé, il devrait s’envoler pour Brentford dans les prochaines heures. Les Sang-et-Or savaient qu’ils se feraient attaquer sur le marché pour son joueur, brillant lors du dernier exercice. Et cela n’a pas loupé.

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Du coup, le directeur sportif Jean-Louis Leca a pu anticiper ce départ, et a travaillé sur le remplacement de son milieu titulaire. En allant fouiner dans le même secteur. En effet, selon nos informations, Lens est très intéressé par Melayro Bogarde, milieu de 24 ans, comme Sangaré, évoluant en Autriche du côté du LASK Linz ! Sous contrat jusqu’en 2028, il avait rejoint la première division autrichienne en provenance d’Hoffenheim, où il avait débuté sa carrière, sans jamais y percer.

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Un pur milieu défensif avec une marge de progression

C’est avec Linz que Bogarde a pris une tout autre envergure. Devenu un titulaire incontournable pour sa 2e saison avec son club, il a dévoilé une palette assez large pour son poste de milieu défensif. Il est considéré principalement comme un pur 6, très sécuritaire pour sa défense, et peut encore progresser dans le jeu vers l’avant. Mais ses statistiques en Autriche se rapprochent grandement de celles de Sangaré avec Lens cette saison.

Valorisé à 4 M€ par Transfermarkt, il pourrait coûter aux alentours de 5 M€, ce qui est dans les cordes du RC Lens, habitué à jouer malin et à dénicher les bons coups. Cet été, le club nordiste a déjà récupéré 4 joueurs, des chevronnés comme Thorgan Hazard et Michaël Cuisance, et des trouvailles, avec les PPolonais Michal Skoras et Maick Nawrocki.