Menu Rechercher
Commenter 29
Coupe du Monde

France - Irlande du Nord : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
France Irlande @Maxppp
France Irlande du N.

Ce lundi, place au dernier match amical de préparation des Tricolores à la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Iralnde du Nord. À domicile, les Bleus s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Theo Hernandez en défense. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot composent l’entrejeu. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué.

La suite après cette publicité

De son côté, la Green and White Army s’articule dans un 3-5-2 avec Pierce Charles dans les cages derrière Trai Hume, Ruairi McConville et Ciaron Brown. Le milieu de terrain est assuré par Ali McCann, Patrick Kelly et Shea Charles tandis que Brodie Spencer et Justin Devenny prennent les couloirs. Devant, Jamie Donley est soutenu par Isaac Price.

Les compositions

France :

France

4-2-3-1
Officielle

Irlande du Nord :

Irlande du N.

3-5-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Irlande du N.

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Irlande du N. Flag Irlande du Nord
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier