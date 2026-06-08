France - Irlande du Nord : les compositions officielles

Ce lundi, place au dernier match amical de préparation des Tricolores à la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Iralnde du Nord. À domicile, les Bleus s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Theo Hernandez en défense. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot composent l’entrejeu. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué.

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De son côté, la Green and White Army s’articule dans un 3-5-2 avec Pierce Charles dans les cages derrière Trai Hume, Ruairi McConville et Ciaron Brown. Le milieu de terrain est assuré par Ali McCann, Patrick Kelly et Shea Charles tandis que Brodie Spencer et Justin Devenny prennent les couloirs. Devant, Jamie Donley est soutenu par Isaac Price.

Les compositions

France :

Irlande du Nord :