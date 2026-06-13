Iran, Mehdi Taremi : « le sport et la politique doivent toujours rester séparés »

Mehdi Taremi veut la paix, juste cela. En effet, l’attaquant qui disputera la Coupe du Monde 2026 avec la sélection iranienne est récemment sorti du silence lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. Conscient de la situation politique entre son pays et les États-Unis, l’ancien attaquant de l’Inter Milan a d’ailleurs évoqué les tensions entourant la participation de la Tim melli à la compétition internationale sur le territoire nord-américain. D’après ses dires, le pays hôte n’est pas le peuple le plus accueillant.

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« Ce n’est pas ma première Coupe du Monde, mais ma troisième… On dit toujours qu’une fois descendu de l’avion et entré dans le pays hôte, on devrait ressentir une atmosphère de cordialité et d’unité. C’est peut-être une impression, mais je ne la ressens pas pour le moment. Il est évident qu’il y a beaucoup de tension, mais je pense que le sport et la politique doivent toujours rester séparés » a expliqué le buteur dans le journal aux pages roses, avant d’insister sur la fierté du peuple iranien. « Nous voulons transmettre un message de paix à travers notre sport et notre culture, qui est très riche. Les médias ne la présentent pas correctement au monde. Je pense que notre peuple est fier de nous ».