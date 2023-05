Le nouveau business juteux de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le divorce est acté entre le PSG et Lionel Messi. L’Argentin a décidé de s’envoler pour l’Arabie Saoudite, dans le cadre d’une collaboration avec le gouvernement du pays du Golfe pour promouvoir son tourisme. Un contrat sûrement très juteux pour celui que le Barça veut rapatrier, et qui commence à s’activer de plus en plus pour préparer son après-carrière.

Comme le révèle El Pais, La Pulga vient d’investir dans la chaîne de burgers espagnole Vicio. Une véritable success story espagnole, puisque le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé les 40 millions d’euros, et qui vient de lever 17 millions d’euros supplémentaires. Des joueurs comme Antoine Griezmann ont également investi récemment. Un nouveau business qui risque donc de rapporter à l’Argentin.

À lire

Affaire Messi : l’Argentine hurle au scandale contre le PSG