Coupe du Monde 2026 : mais pourquoi les joueurs espagnols sont-ils aussi confiants avant d’affronter la France ?

C’est une énorme affiche qui se dispute ce soir entre la France et l’Espagne, avec une place en finale à la clé. Un duel pour lequel les Bleus - portés par un sacré arsenal offensif - sont légèrement donnés favoris, et même en Espagne, beaucoup de médias placent les Français un peu au-dessus. Pourtant, ces dernières heures, les joueurs espagnols ont multiplié les sorties médiatiques, donnant parfois l’impression d’être extrêmement confiants, au bord de l’arrogance dans certains cas.

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« Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur », avait par exemple lancé Lamine Yamal, alors que plusieurs joueurs comme Pau Cubarsi ou Pedro Porro ont expliqué ne pas avoir peur des joueurs offensifs tricolores. Pourquoi une telle communication ? D’abord, il faut mettre en avant le fait que la Fédération Espagnole a mené une politique de portes ouvertes au sein du stage de la Roja.

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De la confiance ou de l’arrogance ?

Les médias ont eu un accès total aux joueurs, et les nombreuses radios, journaux et télévisions sur place ont pu multiplier les interviews, au point où on avait, chaque jour, une salve d’entretiens avec les joueurs espagnols, certains s’exprimant presque au quotidien. Là où d’autres pays comme la France ont tout verrouillé. Dans ce contexte, forcément, avec des déclarations en permanence, il y a plus de probabilités d’avoir des propos un peu plus incisifs que si les joueurs parlaient peu. Il convient aussi de signaler que, parfois, les paroles des joueurs sont aussi un peu sorties de leur contexte sur les réseaux sociaux, où on met en avant une ou deux phrases d’une interview qui dure une bonne vingtaine de minutes.

Les joueurs ibériques ont d’ailleurs été plutôt élogieux dans leurs déclarations sur les joueurs tricolores. Et s’ils se sont effectivement montrés confiants, c’est aussi parce qu’ils arrivent sur une dynamique positive depuis le dernier Euro. Isolés, dans une certaine bulle, ils sont convaincus de leur force collective et pensent, réellement, qu’ils peuvent venir à bout de n’importe qui. C’est aussi une façon de convaincre et de motiver un public espagnol qui, malgré les bons résultats de ces dernières années, n’est pas totalement acquis à la cause de sa sélection. En plus d’un aspect culturel aussi où, dans le sport espagnol, se montrer confiant ou clairement afficher ses intentions n’est pas un signe d’arrogance ou de manque de respect envers l’adversaire. Mais Lamine Yamal et ses coéquipiers le savent mieux que quiconque, c’est surtout sur le terrain qu’il faut parler.

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