UEFA Europa League

Lille : Olivier Letang lourdement sanctionné par l’UEFA après son pétage de plomb

Par Kevin Massampu
1 min.
Olivier Letang @Maxppp
Lille 3-4 PAOK

La commission de discipline de l’UEFA a décidé de sévir contre Olivier Letang. D’après L’Équipe, le patron du LOSC écope d’une amende de 10 000 euros pour son comportement à la mi-temps de Lille-PAOK Salonique (3-4), en Ligue Europa, le 23 octobre dernier. Après un penalty non sifflé pour un tirage de maillot de Jonjoe Kenny sur Matias Fernandez-Pardo, Létang avait vivement interpellé M. Nikola Dabanovic dans le couloir des vestiaires, téléphone à la main. Il avait notamment déclaré en anglais : « j’ai déjà écrit à M. Ceferin (président de l’UEFA). Ce qu’il s’est passé ce soir, c’est dingue. »

Une attitude incompatible avec les règles de l’instance européenne, qui avait ouvert un cas disciplinaire pour « conduite incorrecte ». Si l’UEFA a ensuite confirmé que l’arbitre monténégrin n’avait pas commis d’erreur selon ses critères, cette séquence avait alimenté la frustration du public et la colère de Létang, déjà sanctionné par le passé en Ligue 1 pour des propos visant l’arbitrage.

Pub. le - MAJ le
