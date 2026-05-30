Le PSG bat Arsenal aux tirs au but et remporte sa deuxième Ligue des Champions consécutive !

C’était l’affiche tant attendue de cette fin de saison. Ce samedi, le PSG avait rendez-vous avec son histoire en disputant sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. En face, Arsenal, meilleure défense d’Europe et qui a enfin terminé champion d’Angleterre après une saison XXL. Il fallait donc finir en beauté en remportant la première C1 de son histoire. Au-delà de deux équipes séduisantes, ce match devait aussi être une opposition entre deux tacticiens hors pair et au style bien différent. Luis Enrique, qui prône un football total, devait réussir à bousculer la discipline défensive à toute épreuve de Mikel Arteta. Et pour ça, il pouvait compter sur son équipe type avec les retours d’Hakimi et Dembélé dans le onze de départ. Le PSG se présentait avec le même onze que lors de la dernière finale face à l’Inter, à l’exception de Safonov qui remplace donc Donnarumma, parti à City.

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En face, Arteta alignait aussi son onze-type et se passait de Gyökeres sur le front de l’attaque au profit de Kai Havertz. L’international allemand, unique buteur en finale de C1 avec Chelsea en 2021, voulait récidiver et perturber le duo Marquinhos-Pacho. C’est ce qu’il a réussi à faire dès le début du match. Après un dégagement de Marquinhos directement sur Trossard, Havertz s’en allait tout seul face à Safonov et allumait la cage au premier poteau. Un but qui ne faisait pas les affaires du PSG, forcément, avec une équipe des Gunners qui allait pouvoir jouer son jeu. Dominateurs, les Parisiens ne parvenaient absolument pas à perturber le bloc anglais qui était infranchissable. D’ordinaire virevoltant sur son côté gauche, Khvicha Kvaratskhelia était peu inspiré, tout comme Ousmane Dembélé qui était quasiment sevré de ballons. Arsenal avait décidé de laisser le cuir à Paris, qui essayait tant bien que mal de contourner le bloc adverse. En vain. Surtout, à chaque tentative parisienne de mettre du rythme et d’enflammer la rencontre, les Gunners arrivaient à casser le rythme, gagner du temps avec quelques gestes d’anti-jeu qui frustraient de plus en plus les coéquipiers d’Achraf Hakimi. urtout que l’arbitre de la rencontre, qui aurait d’ailleurs pu sanctionner d’un penalty une main dans la surface de Saka, ne semblait pas mettre de l’ordre à ce sujet.

Le PSG écrit l’histoire

À la mi-temps, les Parisiens avaient toujours un retard d’un but. La tentative avant la pause de Fabián Ruiz (40e) avait semblé être la seule occasion à se mettre sous la dent. De l’autre côté, sur son deuxième ballon dangereux et sans une bonne intervention de Marquinhos, Havertz ne passait pas loin du but du break. Preuve de la physionomie de cette rencontre, après le premier acte, Arsenal n’avait réussi que 69 passes. Le plus faible total pour une finale de C1 depuis qu’Opta analyse la compétition. Il fallait donc mettre le pied sur l’accélérateur côté parisien au retour des vestiaires. Face à une équipe anglaise disciplinée, le PSG espérait miser sur la fatigue pour pousser à la faute et profiter de quelques espaces. Et à force d’élargir petit à petit le bloc d’Arsenal, les Parisiens parvenaient à retrouver leur football sur quelques séquences. C’était d’ailleurs suffisant pour égaliser en poussant Hincapié à la faute. Après un une-deux entre Kvara et Dembélé, le défenseur espagnol taclait de manière maladroite le Géorgien. Penalty logique que transformait Dembélé pour l’égalisation (1-1, 65e). Un but qui, par la même occasion, rendait la rencontre bien plus ouverte avec une formation parisienne surmotivée et une équipe des Gunners désormais obligée de se découvrir pour espérer remporter cette finale. Cela s’illustrait avec des espaces des deux côtés qui permettaient aux ailiers de se mettre en avant. Et si Saka tentait plusieurs fois sa chance de loin, c’est bien Khvicha Kvaratskhelia qui ne passait pas loin du but décisif.

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Sur une perte de balle haute d’Arsenal, le Géorgien partait seul au but et sa frappe du gauche venait terminer sa course sur le poteau de Raya (77e). Le gardien espagnol réalisait une intervention XXL quelques minutes plus tard devant Barcola qui venait de prendre de vitesse Saliba sur 40 mètres (85e). De quoi permettre à son équipe de rester en vie et de filer en prolongations puisque Barcola manquait une nouvelle occasion franche dans le temps additionnel (90e+6). Les deux équipes filaient en prolongations et le PSG devait faire sans Ousmane Dembélé, sorti après de grosses crampes et incapable de continuer la partie. Mais dans une rencontre avec un tel enjeu, les deux équipes semblaient craindre de se faire punir. Et si Mikel Arteta changeait complètement sa ligne d’attaque pour peser sur la défense parisienne, Arsenal ne parvenait pas à réellement emballer la rencontre. Et la fin de match hachée ne permettait pas d’avoir un dénouement au bout de 120 minutes. Il fallait donc se départager lors de la séance de tirs au but. Et à ce petit jeu là, c’est le PSG qui remporte la séance en gagnant (1-1, 4-3 aux t.a.b) lors de la séance malgré le raté de Nuno Mendes. Le PSG réalise le back-to-back et écrit l’histoire de la Ligue des champions en remportant sa deuxième étoile.