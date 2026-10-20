PSG - FC Barcelone : les compos probables

À quelques heures du choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, ce mardi soir à 21 heures au Parc des Princes, les compositions probables commencent à se dessiner. Pour cette troisième journée de Ligue des champions, les deux équipes abordent ce rendez-vous européen avec plusieurs absences importantes, notamment en défense. Le PSG devra faire sans Nuno Mendes, blessé pour plusieurs semaines, tandis que le Barça est privé de Jules Koundé et reste incertain concernant Gerard Martin.

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Dans ce contexte, Luis Enrique doit trouver une solution pour limiter l’influence de Lamine Yamal, l’une des principales armes offensives catalanes. Selon les informations de L’Équipe, Warren Zaïre-Emery serait pressenti pour occuper le poste d’arrière gauche, une option surprenante qui permettrait au technicien parisien de pouvoir défendre convenablement face à la menace Lamine Yamal. Dans son édition du jour, le quotidien confirme ainsi la tendance autour du jeune international français, dont le profil athlétique et la détermination pourraient être précieux face aux accélérations du crack espagnol de 19 ans.

Gerard Martin avec le FC Barcelone, le PSG sort l’artillerie lourde

Le vestiaire parisien s’attendrait également à cette solution pour compenser l’absence de Nuno Mendes. Ce choix permettrait à João Neves de retrouver une place dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz, tandis que le reste de la défense serait confiée à Marquinhos, Willian Pacho et Achraf Hakimi devant le gardien Matvey Safonov. En attaque, Ousmane Dembélé devrait être titularisé dans l’axe face à son ancien club, avec Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pour l’accompagner sur les côtés.

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Du côté du FC Barcelone, la principale interrogation concerne Gerard Martin, touché au pied, mais L’Équipe le voit tout de même débuter dans l’axe aux côtés de Pau Cubarsí. Le jeune Xavi Espart devrait occuper le couloir droit en remplacement de Koundé, tandis que João Cancelo serait aligné à gauche devant Joan Garcia. Au milieu, le duo Rodri-Pedri est attendu, avec Fermín López en soutien des attaquants. Lamine Yamal devrait naturellement occuper l’aile droite, tandis qu’Anthony Gordon est pressenti à gauche. Enfin, Raphinha retrouverait la pointe de l’attaque et le brassard de capitaine, même si son temps de jeu pourrait être aménagé. Tout est en place pour assister à une rencontre de gala !