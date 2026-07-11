Coupe du Monde 2026 : «la France, sans Français, elle joue très bien», le dérapage raciste de l’ancien Premier ministre Espagnol

Décidément, l’équipe de France attire les réactions racistes depuis le début de la Coupe du Monde 2026. Avec sa victoire 2-0 contre le Maroc, l’équipe tricolore a rejoint les demi-finales de la compétition et défiera l’Espagne pour l’occasion. Les Bleus qui avaient déjà dû composer avec les déclarations ignobles de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla viennent de vivre une nouvelle sortie raciste d’une personnalité politique.

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Dans une tribune publiée dans El Debate, Mariano Rajoy (Parti Populaire, parti libéral conservateur), ancien Premier ministre espagnol s’est fendu de déclarations polémiques malgré des propos élogieux sur le niveau de l’équipe de France : «que va-t-il se passer? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable.»