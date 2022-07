Pourquoi l'OM peine à décoller

La suite après cette publicité

Ce vendredi soir, une bruine tombe sur Middlesbrough. Les Olympiens, sortis assez rapidement du Riverside Stadium, viennent de s'incliner pour la seconde fois consécutive en préparation. S'ils avaient bien débuté avec une victoire contre les amateurs de Marignane-Gignac-Cote-Bleu, ils ont éprouvé les pires souffrances face à Norwich (0-3) puis contre Boro (0-2), deux écuries de deuxième division anglaise (Championship).

Alors évidemment la vérité d'une préparation n'est pas celle du début du championnat, ni du mois de novembre et encore moins celle du mois de mai, mais certains fans s'impatientent. Il faut dire que l'entre-saison n'a pas été de tout repos. Quelques jours seulement après la reprise, Jorge Sampaoli, le coach argentin de l'OM, claquait la porte puisque, selon lui, le club marseillais manquait d'ambition.

Un effectif incomplet et bousculé

Qu'à cela ne tienne, Pablo Longoria annonçait dans la foulée son remplaçant, Igor Tudor, qui avait, lui, claqué la porte du Hellas Vérone pour les mêmes raisons. Oui, mais voilà, les besoins en termes de joueurs sont différents puisque les aspirations de jeu sont différentes. Finie la possession à outrance, place maintenant à un jeu plus direct. Ce vendredi, Tudor alignait trois de ses recrues derrière (Mbemba-Gigot-Touré). Clauss était sur le banc, tout comme Ruben Blanco et Luis Suarez, les nouveaux venus.

Avec six recrues, il est évident que le jeu de l'OM va mettre du temps à être en place, d'autant que ce n'est pas encore terminé. Mais ce n'est pas la seule raison, comme nous l'a expliqué le coach après la rencontre de ce vendredi. « Les jambes étaient lourdes, on a beaucoup travaillé ces derniers jours. Les joueurs étaient fatigués, c'est une chose normale. Ces choses étaient attendues. J'ai vu beaucoup de bonnes choses, j'ai aussi vu des choses que nous devons encore travailler. Il y a deux jours, nous avons eu un important travail physique, c'est donc normal que les joueurs aient les jambes lourdes et qu'ils soient usés mentalement. Je ne suis pas inquiet, je suis sûr que, quand la saison va commencer, nous serons prêts. Aussi, comme vous avez pu le voir, j'essaye de changer le style de jeu par rapport à l'année dernière. Il y a donc beaucoup de nouvelles choses pour beaucoup de joueurs. Certains joueurs, comme Mbemba, ont fait trois entraînements et ne sont probablement pas prêts physiquement pour jouer ce genre de football. Je suis au courant de ces choses-là. Dans quelque temps, nous serons prêts », a-t-il lâché souriant.

On attend le match contre Reims avec impatience

Dans l'entourage du club, on répond souvent que l'important ce n'est pas maintenant, mais bien pour la première journée, contre Reims à l'Orange Vélodrome. Toutefois, il reste beaucoup de choses à améliorer. « Nous avons besoin de temps et de travailler. Aujourd'hui, nous aurions pu être bien meilleurs, mais il est nécessaire de faire des entraînements. Si je n'avais pas fait ces entraînements, nous aurions été plus frais et beaucoup plus rapides. C'est un choix. Vous pouvez choisir. Nous pouvions ne pas nous entraîner et venir ici pour essayer de faire des choses, mais vous ne pouvez pas pratiquer ce style de football si vous ne travaillez pas dur, c'est donc consécutif aux entraînements. Si vous voulez de l'intensité dès le début du match, on doit s'entraîner de cette façon, c'est que nous faisons beaucoup et c'est pourquoi les joueurs ne sont pas frais. Je suis au courant, j'ai choisi cela. Je n'ai pas choisi cet enchaînement de matches, cela m'a été imposé. Si on avait choisi, avec notre type de préparation, j'aurais choisi des matches moins difficiles. Ce n'est pas pour justifier cette performance, c'est juste mon point de vue », a-t-il ainsi poursuivi.

Toutefois, même si on le devine par quelques séquences, on peine à distinguer la réelle identité de Tudor. C'est ce que nous a expliqué un dirigeant croisé dans les coursives du Riverside Stadium en ajoutant que cela était normal. On devrait commencer à voir une équipe presque type contre le Betis la semaine prochaine et surtout lors du dernier amical, le 31 juillet au Vélodrome pour un match de gala contre l'AC Milan. Et si on n’a toujours rien vu au mois d'août, là, il sera question de s'alarmer.