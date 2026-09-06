Paris FC : Lees-Melou pointe du doigt le manque d’efficacité

Ce dimanche, le Paris FC est allé s’imposer sur la pelouse de l’Olympique de Marseille en clôture de la 3e journée de Ligue 1 (2-3). Un succès précieux pour les Parisiens qui grimpent à la 2e place du classement avec ce succès de prestige. Grâce au triplé de Lassine Sinayoko et du grand travail de Pierre Lees-Melou au milieu, le PFC a été intéressant.

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Au micro de Ligue 1+ depuis le vestiaire, le joueur est revenu en détail sur la physionomie du match : «honnêtement, elle n’est pas volée. On a plutôt bien joué mais on a pêché sur la finition. On a eu pas mal d’opportunités qu’on a mal gérées. Après le 2-2, je trouve qu’on a perdu le contrôle du jeu pendant au moins quinze bonnes minutes. Ce penalty en fin de match nous fait du bien, mais on a plutôt bien géré. L’objectif est de faire mieux que l’année dernière. On essaie de jouer, de se trouver en prenant plus de risque. Mais on doit plus finir les actions pour marquer davantage, même si on ne va pas faire les fines bouches.»