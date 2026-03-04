Menu Rechercher
Dele Alli s’entraîne avec Tottenham

Par Hanif Ben Berkane
Dele Alli avec Tottenham @Maxppp

Il y a quelques semaines, Tottenham publiait un communiqué pour annoncer le retour de Dele Alli. L’international anglais ne revenait pas en tant que joueur, trois ans après son départ du club, mais en tant qu’invité pour assister au derby face à Arsenal (1-4). Désormais sans club, certains nostalgiques espéraient le voir peut-être faire un come-back chez les Spurs.

Et même s’il semble bien avoir perdu de sa superbe depuis plusieurs années maintenant, Dele Alli a commencé à s’entraîner avec son ancienne équipe. Selon les informations de The Athletic, le milieu de terrain est resté à Londres et a eu l’autorisation du club pour profiter des installations afin de garder la forme puisqu’il est toujours sans contrat. S’il retrouve des sensations, rien ne garantit qu’il ne pourrait pas convaincre la direction de le relancer cet été…

