Premier League : Tottenham l'emporte à Newcastle

Pour la première de Newcastle United depuis son rachat, les Magpies recevaient Tottenham et devaient faire un bon résultat pour espérer sortir de la zone rouge. De leur côté, les Spurs devaient remonter au classement pour accrocher une place européenne. Rapidement dans cette rencontre, après une belle percée de Saint-Maximin, Wilson était à la réception d'un centre de Manquillo (1-0, 2e). Après un début de match dominé par les Magpies, Ndombélé, décalé par Reguilon, pouvait enrouler et tromper Darlow sur sa gauche (1-1, 17e). Il n'a fallu que cinq minutes pour que Tottenham ne prenne l'avantage, grâce à Kane, qui s'offrait son premier but de la saison (2-1, 22e).

Après une fin de première mi-temps marquée par l'interruption du jeu en raison d'un malaise d'un supporter, Son creusait l'écart dans le temps additionnel (3-1, 45e+4). Après une fin de match maitrisée et malgré le but contre son camp de Dier (3-2, 89e), Tottenham s'impose et remonte à la cinquième place de Premier League avant la reprise de la Ligue Europa Conference et un déplacement à Arnhem. De son côté, Newcastle reste à la 19e place sans la moindre victoire.

