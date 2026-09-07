L2 : Nantes s’impose enfin et lance sa saison contre Nancy

Le FC Nantes a enfin trouvé le chemin du succès en Ligue 2. Toujours dernier avec un seul point avant cette 5e journée, le club nantais a longtemps livré une prestation poussive face à Nancy, réduit à dix dès la 32e minute après l’expulsion directe de Mendy. Les Canaris ont finalement profité de leur supériorité numérique dès le retour des vestiaires et sur un centre à ras de terre, Nahounou a dévié un ballon de Robinet dans son propre but pour permettre à Nantes de prendre l’avantage (1-0, 46e).

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Malgré ce but, les hommes de Grégory Poirier ne sont pas parvenus à se mettre définitivement à l’abri. Robinet a notamment manqué l’occasion de faire le break (59e), tandis que Nancy, pourtant en infériorité numérique, est resté dans la rencontre jusqu’au bout. Mais Nantes a continué de pousser pour l’emporter et s’offrir la première victoire de sa saison, avant d’aller à Sochaux. De son côté, l’ASNL reste au 7e rang.