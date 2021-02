Lautaro Martínez scelle son avenir à l'Inter, le Real Madrid ne retiendra pas Raphaël Varane

La suite après cette publicité

Lautaro Martínez va prolonger à l'Inter

En Italie, c'est une annonce qui risque de faire grand bruit ! L'attaquant star de l'Inter, Lautaro Martínez a livré une longe interview dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport dans laquelle il se confie sur son avenir. Longtemps annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l'Argentin annonce qu'il va rester à Milan et prolonger son contrat avec les Nerazzurri ! Pour l'attaquant, c'est : «l'Inter et rien que l'Inter ! Oui je prolonge : mon avenir est là. Je resterai très longtemps à Milan. Conte a changé ma mentalité», a-t-il notamment déclaré. «Je veux faire partie des meilleurs en Europe.» Voilà qui est clair et qui mettra fin aux rumeurs de départ.

Le Real Madrid pousse Varane dehors

En Espagne aussi, on évoque le mercato ! Et c'est de l'avenir d'un Français dont il est question. En effet, Raphaël Varane fait la couverture de AS ce matin qui rapporte que le défenseur est «exposé en vitrine» du mercato. Le journal madrilène indique que le champion du Monde 2018, sous contrat jusqu'en 2022, sera difficile à prolonger. «S'il n'y a pas d'avancées majeures d'ici le mois de juin, la direction madrilène écoutera les offres le concernant l'été prochain.» Il est d'ailleurs l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif merengue, car il pourrait rapporter pas moins de 70 M€ dans les caisses du club. Alors que la crise sanitaire n'épargne personne, une somme aussi conséquente ne laisse pas insensibles les dirigeants. En revanche, pour Sergio Ramos une prolongation est en bonne voie. Selon Marca, l'Espagnol est «proche de prolonger son contrat», il ne manque qu'une réunion finale avec Florentino Pérez pour valider le deal.

Les changements à l'OM font les gros titres

En France, c'est un véritable tremblement de terre qui a secoué l'Olympique de Marseille hier soir. Frank McCourt, le propriétaire du club, a annoncé que Jacques-Henri Eyraud était débarqué de son poste de président du club, que Pablo Longoria lui succédait et que Jorge Sampaoli était nommé entraîneur. Une triple décision qui fait grand bruit ce matin et qui s'affiche en Une de La Provence. «Exit Eyraud», s'enflamme le quotidien local pour qui «McCourt a tranché dans le vif.» De son côté, L'Equipe fait dans le jeu de mots et estime que «l'OM a de nouveaux héros» avec Sampaoli et Longoria.