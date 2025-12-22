Quand Dimitri Payet se lance dans la chanson de Noël

Depuis plusieurs semaines, Dimitri Payet est sans club. Alors que son procès pour violences psychologiques va avoir lieu au Brésil, le milieu offensif a été écarté par Vasco de Gama. Et alors qu’il a expliqué qu’il n’avait toujours pas raccroché les crampons il y a quelques semaines, son avenir est encore incertain tant le joueur de 38 ans semble loin de reprendre le football dans les prochaines semaines. En attendant, l’ancien de l’OM s’est illustré avec une belle initiative.

Ce lundi, Payet s’est lancé dans la chanson de Noël en chantant "Petit Papa Noël" aux côtés du réalisateur Olivier Marchal et des artistes Levon Khozian et Loïc Guer. Comme il l’a expliqué à BFM Marseille Provence, les fonds récoltés seront reversés à l’association Soleil Bleu Azur, en soutien aux enfants malades : «le mois de décembre est toujours très difficile avec les associations. On va voir des enfants malades, et ce n’est jamais évident de les voir malades pendant cette période de fêtes… Donc cette chanson, c’était aussi pour leur faire un petit clin d’œil, tout en récoltant des fonds pour les aider au quotidien.»