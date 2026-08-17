OL : deux absents à l’entraînement collectif avant Fenerbahçe

À la veille de son barrage aller de Ligue des Champions face à Fenerbahçe, l’OL a peaufiné ses derniers réglages ce lundi matin au Groupama OL Training Center. Sous la houlette de Paulo Fonseca, le groupe rhodanien s’est présenté presque au complet sur le terrain. L’effectif a notamment enregistré les retours à l’entraînement du milieu Mads Bidstrup et du champion du monde argentin Nicolas Tagliafico, venus renforcer un groupe déjà enrichi par l’arrivée du latéral suisse Zachary Athekame, prêté par l’AC Milan, ainsi que du défenseur central Felix Bacher, également présents.

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Seules deux absences notables sont à déplorer au sein de l’effectif lyonnais : Khalis Merah, actuellement aux soins pour une légère blessure au genou, et Pavel Šulc, dont le retour sur le pré est programmé pour ce mercredi. Malgré ces légers pépins physiques, les Gones abordent cette échéance cruciale avec un groupe quasiment au complet et déterminé à ne pas perdre avant le match retour.