Menu Rechercher
Commenter 5
CAN

Danemark : Pierre-Emile Højbjerg fait ses excuses

Par Maxime Barbaud
1 min.
Pierre-Emile Højbjerg @Maxppp
Danemark Pays de Galles

Déjà débarrassé malgré lui du brassard de capitaine à l’OM, Pierre-Emile Højbjerg a aussi fait parler de lui au Danemark. Le milieu de terrain a même provoqué un tollé ces dernières heures en critiquant son association avec Morten Hjulmand : « Le problème, c’est qu’on a deux joueurs du même profil au milieu de terrain. L’entraîneur devrait en choisir un et laisser l’autre sur le banc. Au final, nous devons penser au bien de l’équipe et non à notre propre intérêt. Je ne suis pas trop fier de faire cette déclaration. Mais on voit bien que ça ne marche pas. C’est un peu gênant. »

La suite après cette publicité

Face à ces déclarations publiques aussi sincères que surprenantes, le capitaine danois (98 sélections, 11 buts) est au centre des débats, certains observateurs demandant son retrait de la sélection. Il a fini par s’excuser avant d’affronter le Pays de Galles dimanche à 18h. « Je suis humain. Une personne qui aime l’équipe nationale, le Danemark et le football. Quand je suis déçu par une défaite comme hier (jeudi), après un retour par ailleurs génial, une Coupe du monde manquée, les émotions se mélangent et je dis des choses sans réfléchir. » Chose avouée, à moitié pardonnée ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Danemark
Pierre-Emile Højbjerg

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Danemark Flag Danemark
Pierre-Emile Højbjerg Pierre-Emile Højbjerg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier