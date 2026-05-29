LdC : Luis Enrique ne voit pas de favori entre le PSG et Arsenal

Qui du Paris Saint-Germain ou d’Arsenal remportera la finale de la Ligue des Champions ? Les Parisiens sont les tenants du titre, mais les Gunners viennent d’être sacrés en Premier League pour la première fois depuis 22 ans et rêvent de remporter la première C1 de leur histoire. Et pour Luis Enrique, il n’y a pas de favori.

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«Je ne pense pas qu’il y ait un favori dans cette finale. Il faudra profiter des petits détails, savoir être dans le match pendant 90 minutes et profiter de ce genre de match. Il faudra gérer ces moments d’excitation, de tension. Ça sera important», a confié le coach espagnol en conférence de presse.