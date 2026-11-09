MU : échange tendu entre Michael Carrick et un journaliste

Après le match nul entre Manchester United et Aston Villa (4-4), la conférence de presse de Michael Carrick a été marquée par un échange particulièrement tendu avec un journaliste au sujet de son avenir à Manchester United. Alors que les Red Devils traversent une période très compliquée, le technicien anglais a été directement interrogé sur les prochaines semaines et sur une éventuelle décision de quitter son poste. Mais face aux sous-entendus de son interlocuteur, Carrick a refusé de se laisser entraîner sur ce terrain, lui renvoyant même plusieurs fois ses propres questions.

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Lorsque le journaliste a insisté sur les discussions que pourrait provoquer la situation sportive du club, l’entraîneur mancunien lui a répondu avec ironie : « vraiment ? » Avant de reprendre la main dans l’échange : « mais vous me le dites. Qu’en pensez-vous ? » Carrick a finalement clarifié ses intentions, assurant vouloir poursuivre son travail malgré les résultats insuffisants : « nous n’avons pas gagné assez de matchs, mais je m’attends à aller de l’avant et à continuer de travailler sur les points que nous avons abordés, à montrer beaucoup de points positifs dans le jeu d’aujourd’hui, à corriger quelques erreurs et à gagner des matchs de football. » Ambiance…